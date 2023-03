Stiri pe aceeasi tema

- Cazul lui Michelle Antonio Șerban a devenit viral in Romania, dupa ce a fugit de polițiști pe o strada din București. Acum, șoferul fugar a fost arestat, insa nu pentru aceasta fapta, ci dupa ce iubita lui l-a acuzat de viol, șantaj și amenințari.

- Cetatean roman arestat si acuzat de frauda de ajutor de Covid de 5 milioane de dolari. Constantin Sandu din Romania a fost arestat si acuzat intr-o plangere federala ca a organizat o schema de furt de peste 5 milioane de dolari. Cetatean roman arestat si acuzat de frauda de ajutor de Covid de 5 milioane…

- Cutremurele devastatoare produse recent in regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, in care au murit peste 50.000 de oameni, au provocat pagube imobiliare si de infrastructura de 5,1 miliarde de dolari in Siria, potrivit unei estimari preliminare anuntate vineri de Banca Mondiala, transmite…

- Vasil Lozinski, adjunct al ministrului ucrainean al infrastructurii, a fost demis si arestat sub suspiciunea de deturnare de fonduri, dupa ce o ancheta a Biroului National Anticoruptie din Ucraina a constatat ca fondurile publice puse deoparte pentru surse de energie alternativa in lunile de iarna…

- Catastrofele naturale au provocat in 2022 pierderi de 270 miliarde dolari (252,336 miliarde euro), din care 120 miliarde dolari (112,15 miliarde euro) erau asigurate, conform cifrelor publicate miercuri de firma de reasigurare Munich Re, relateaza agentia EFE.