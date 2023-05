Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica recomanda autoritatilor si institutiilor publice din Romania interzicerea descarcarii, instalarii si utilizarii a aplicatiei TikTok pe dispozitivele de serviciu, conform unui comunicat remis, joi, AGERPRES. In sedinta Consiliului Operativ de Securitate…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica recomanda autoritatilor si institutiilor publice din Romania interzicerea descarcarii, instalarii si utilizarii a aplicatiei TikTok pe dispozitivele de serviciu. In sedinta Consiliului Operativ de Securitate Cibernetica (COSC), din data de 17 mai 2023,…

- In urma cu cateva minute, Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a transmis un comunicat de presa in care face referire la pericolele aplicației TikTok, controlata de chinezi, care ar putea afecta securitatea naționala. Astfel, persoanelor care lucreaza in instituții de stat li se recomanda…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) a facut recomandari in vederea interzicerii descarcarii, instalarii și utilizarii aplicației software TikTok pe sistemele informatice de serviciu ale autoritaților și instituțiilor publice din Romania.

- Consiliul Operativ de Securitate Cibernetica (COSC), a luat in discuție, in cadrul ședinței de miercuri, 17 mai, riscurile asociate descarcarii, instalarii și utilizarii aplicației TikTok pe sistemele informatice de serviciu din cadrul autoritaților și instituțiilor publice din Romania, informeaza Directoratul…

- Autoritațile vor recomanda interzicerea TikTok pe telefoanele de serviciu ale angajaților statului. Populara aplicație dezvoltata de o companie chineza ridica riscuri de securitate, potrivit autoritaților.

- Consiliul operativ pentru securitate cibernetica din cadrul DNSC a decis miercuri sa recomande angajaților din instituțiile de stat sa nu instaleze aplicația TikTok pe telefoanele de serviciu, spun surse guvernamentale.Directoratul Național de Securitate Cibernetica va trimite in acest sens o adresa…

- Ministrul Digitalizarii, Sebastian Burduja, a afirmat ca o eventuala decizie privind interzicerea aplicatiei TikTok pe telefoanele de serviciu ale angajatilor la stat ar putea fi luata miercuri, cand se intruneste Consiliul Operativ de Securitate Cibernetica, potrivit news.ro.”Vreau sa precizez ca…