DNSC: Postari inselatoare pe Facebook. Verificati mereu cu atentie sursa mesajelor sau a notificarilor primite“

- Cel puțin 50 de persoane au murit și alte cateva zeci au fost ranite in urma atacului caracterizat de catre autoritați drept unul „satanic”, care a avut loc in timpul slujbei de duminica, 5 iunie, in statul nigerian Ondo, transmite The Guardian . Atacatorii au vizat Biserica Catolica Sf. Francisc Xavier…

- Compania Naționala Poșta Romana atrage atenția ca, in ultimele luni, mai multe persoane au primit e-mailuri, catalogate drept ”frauduloase”, in care acestea erau notificate despre faptul ca un presupus pachet nu a putut fi livrat din cauza neachitarii unei taxe in valoare de 45,60 lei. ”In acest caz,…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica – DNSC atrage atenția asupra faptului ca utilizatori din Romania continua sa fie vizați de mesaje cu oferte false de angajare, special create de infractori cibernetici. ”Obiectivul principal pentru propagarea unor astfel de mesaje este sa provoace curiozitatea…

- Oamenii legii investigheaza o schema de escrocherie cu deposedarea persoanelor de telefoane, calculatoare portabile și alte dispozitive electronice scumpe, cumparate de la doua magazine cu renume din Chișinau, in baza creditelor contractate de la companii de microfinanțare.

- Consumatorii trebuie sa verifice cu atentie eticheta produselor de post pe care le achizitioneaza in aceasta perioada si sa cumpere produse alimentare numai din locuri amenajate si autorizate, arata directorul general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel. ‘Pentru…

- Poliția atenționeaza despre un nou fenomen de phishing al site-urilor care ofera servicii de vânzare a biletelor online la diferite evenimente culturale. De la începutul lunii martie, pe teritoriul Republicii Moldova s-au intensificat cazurile de frauda de tip phishing, fiind…

- Infractiune veche, metoda noua. E vorba despre mesaje trimise pe telefoanele mobile de grupari infracționale prin care se promit locuri de munca foarte bine platite, contra unui efort minim. Din fericire, multi amatori nu au dat curs solicitarilor si au informat autoritațile.

- Cetațenii de toate varstele utilizeaza din ce in ce mai mult internetul, astfel ca achiziționarea de bunuri și servicii, intalnirile cu prietenii, calatoriile virtuale etc. se petrec doar la un click distanța. Activitațile infracționale subsumate criminalitații informatice au cunoscut totodata o dezvoltare…