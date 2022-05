Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii in securitate cibernetica ai Serviciului de Telecomunicatii Speciale au blocat in acest sfarsit de saptamana mii de atacuri malitioase indreptate asupra site-urilor unora dintre cele mai importante institutii din Romania.

- Specialistii in securitate cibernetica din cadrul STS au blocat, in acest weekend, mii de atacuri cibernetice care au vizat cele mai importante institutii publice din Romania. Ca urmare a solicitarilor de presa in contextul evenimentelor de securitate cibernetica din ultimele zile, Biroul de presa al…

- Gruparea de hackeri pro-rusa Killnet a postat, pe contul de Telegram, ca urmeaza sa atace cibernetic din nou Romania. Hackerii au publicat o lista cu posibile viitoare ținte. Intre acestea se numara site-uri ale presei, ale instituțiilor de invațamant, ale hypermarketurilor, ale partidelor…

- „Azi 30 Aprilie la aproximativ orele 2:30 AM site-ul www.dnsc.ro a fost subiectul unui atac de tip DDoS. La orele 8:30AM site-ul web a fost deja repus in funcțiune, fara dificultați”, a precizat DNSC, intr-un comunicat publicat sambata.Potrivit DNSC, autoritatea competenta in materie de securitate cibernetica…

- Romania a inregistrat o „creștere spectaculoasa” a numarului de atacuri cibernetice care vizeaza infrastructura sa la scurt timp dupa invadarea Ucrainei de catre Rusia, a declarat directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetica, Da

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica monitorizeaza cu atenție evoluțiile in spațiul cibernetic național civil, in conformitate cu prevederile legale, context in care identificam și corelam in mod curent conexiuni intre infrastructuri, incidente și atacuri de securitate cibernetica inclusiv…

- Site-uri web cu terminația ”.ro”, utilizate in atacuri cibernetice asupra unor organizații guvernamentale din UE Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC sau Directoratul) a anunțat ca monitorizeaza evoluțiile in spațiul cibernetic național civil, context in care a identificat o serie de…