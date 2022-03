Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat pe dnsc.ro o lista de site-uri cu activitate in contextul crizei Ucraina - Rusia, inclusiv adrese IP specifice utilizate in atacuri malware, lista pe care o va actualiza frecvent. "In contextul conflictului din Ucraina, Directoratul National…

- Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) a publicat pe dnsc.ro o lista de site-uri cu activitate in contextul crizei Ucraina - Rusia, inclusiv adrese IP specifice utilizate in atacuri malware, lista pe care o va actualiza frecvent.

- Purtatorul de cuvant la Guvernului, Dan Carbunaru, anuntat, ieri, ca mai multe site-uri care „propagau stiri false, in contextul crizei din Ucraina”, au fost inchise sau urmeaza sa fie inchise, potrivit Agerpres. „Sunt o serie de masuri pe care autoritatile romane le-au luat in aceasta perioada pentru…

- Guvernul a inchis mai multe site-uri care propagau știri false in contextul crizei din Ucraina. Un post TV, interzis. LISTA Mai multe site-uri de propaganda rusa, printre care și mai multe versiuni ale site-ului Sputnik, au fost inchise de autoritațile romane, a anunțat luni purtatorul de cuvant al…

- ”Pentru a creste sansele de succes ale unui atac, infractorii cibernetici se folosesc de multe ori de context, de subiectele zilei care atrag audienta. In debutul pandemiei, am observat folosirea abundenta a subiectului Coronavirus in tentativele de frauda, iar acum, odata cu inceputul oficial al conflictului…

- Administratia Joseph Biden a decis transferul a aproximativ 1.000 de militari americani din Germania in Romania, in cadrul masurilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, pe fondul crizei dintre Rusia si Ucraina, afirma oficiali de la Washing

- Opozitia din Ungaria i-a cerut premierului ultranationalist Viktor Orban sa-si anuleze vizita programata pentru 1 februarie in Rusia, unde urmeaza sa-l intalneasca pe presedintele Vladimir Putin, deoarece considera ca aceasta intrevedere afecteaza interesele tarii central-europene, transmite marti…

- sursa foto: Facebook/ US Army Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat miercuri ca Franța va trimite trupe in Romania in cadrul operațiunilor NATO pentru asigurarea securitații statelor din estul alianței, in contextul crizei de la granița dintre Rusia și Ucraina. ”Am trimis trupe pentru a asigura…