- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat ca energia Europei de Est trebuie sa fie libera de șantajul din exterior. Declarația sa a fost facuta în cadrul unei conferințe de presa comune, la Casa Alba, susținuta împreun cu președintele polonez, Andrzej Duda, informeaza BTA. Trump nu a precizat…

- de Gigi Stancu, SuperbetMulți au spus ca fotbalul nu are farmec fara spectatori, dar regulile sunt reguli și au trebuit sa se supuna. Deocamdata se disputa meciuri cu porțile inchise in cele mai multe țari de pe continent, fondul sonor fiind asigurat in transmisiunile TV de o banda inregistrata la partidele…

- Campionatul primei ligi de fotbal din Bulgaria, intrerupt la mijlocul lunii martie de pandemia de coronavirus, se va relua, vineri, de la ora 18.45, cu meciul Lokomotiv Plovdiv - Etar, din etapa a XXV-a. Tot vineri, campioana Bulgariei, Ludogoret Razgrad, la care evolueaza Claudiu Keseru, Cosmin Moti…

- Cehia a anuntat luni ca, incepand de la 15 iunie, le va permite cetatenilor sai sa se deplaseze in majoritatea tarilor europene fara a mai fi obligati sa prezinte la intoarcere dovada unui test negativ la noul coronavirus, acelasi regim urmand sa-l aiba pe teritoriul sau si cetatenii a 19 state considerate…

- Uniunea Internationala a Cinematografelor (UNIC), organul european care reprezinta proprietarii si directorii de cinematografe, a anuntat tarile care pregatesc redeschiderea cinematografelor. Romania si Italia au stabilit data de 15 iunie, scrie Le Figaro.Cu sediul al Bruxelles, aproape de…

- Declaratia Gildei Lazar, Director Corporate Affairs & Communications JTI Romania, Moldova si Bulgaria, la webinarul „Decizii in Noua Economie”, organizat de EM360 si Romania Durabila. „In plina pandemie și razboi anti-tutun, am platit taxele și ne-am vazut de treaba. Ieri, JTI Romania a virat la buget…

- “In timp ce Europa de Vest numara zeci de mii de decese cauzate de coronavirus, in partea centrala și de est a continentului pandemia pare sub control, iar viața sociala iși croiește drum printre masurile preventive. Diferența este clara analizand numarul de decese la un milion de locuitori: in Belgia…

- “Lucram la diferite scenarii, vrem sa incepem sezonul la data de 1 iunie, sper sa putem intampina și straini. Plajele vor fi pregatite la data de 1 iunie, pentru ca așa prevede contractul și legea. Sper sa putem incepe inca de la aceasta data”, a declarat ministrul, potrivit Sega, citata de Rador. …