Dnevnik: Moare oare "visul de la Visegrad"? Grupul de la Visegrad se confrunta cu o alegere dificila – sa devina fie un monument, fie un model de cooperare regionala în Europa. Acesta a fost modul în care președintele ceh Vaclav Havel a vazut viitorul acestei uniuni regionale (Republica Ceha, Ungaria, Polonia și Slovacia) în urma cu 10 ani, potrivit Dnevnik, citata de Rador.



Grupul, cunoscut sub numele de V4, tocmai a împlinit 30 de ani, dar nu sunt multe de sarbatorit. Mai ales daca avem în vedere abordarea egoista a acestuia de a aborda criza migrației sau amenințarea Ungariei și Poloniei de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

