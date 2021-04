DNA: Viorel Donciu, împuternicit la şefia Serviciului de Permise şi Înmatriculări Suceava - reţinut pentru luare de mită Viorel-Andrei Donciu, imputernicit in functia de sef al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatricularea Vehiculelor Suceava, a fost retinut de procurorii anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita si cumparare de influenta, a informat, joi, DNA.



