Un primar si doi politisti se numara printre cele 47 de persoane condamnate definitiv pentru coruptie in luna martie a acestui an, a anuntat, joi, Biroul de presa al DNA.



"In cursul lunii martie 2018, in dosare de coruptie instrumentate de DNA au fost condamnati 47 inculpati prin 19 hotarari judecatoresti definitive. Intre persoanele condamnate definitiv figureaza: doua persoane conducere companie de stat, un sef finante publice locale (oras), un notar, un primar comuna, doi ofiteri politie, doi angajati tribunal, doua cadre didactice", se precizeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES.

