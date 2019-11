DNA: Un medic de la Spitalul Obregia din Capitala a primit spaga 102.200 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva Elenei Postolache, medic primar sef la Laboratorul de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata.

- Situație fara precedent la Liceul Jean Monnet din Capitala unde funcționeaza doua secții de votare. Pentru prima data in ultimii 30 de ani jurnaliștii nu sunt lasați in secția de votare. Concret, operatorii nu sunt lasați in interior sa filmeze, așa cum s-a intamplat in trecut, anunța Antena3.Președintele…

- Individul in varsta de 60 de ani care ar fi dat foc la carucioarele din blocul de locuit din sectorul Buiucani, a fost internat in spitalul de psihiatrie din Capitala. Totodata, starea barbatului, care a suferit 60% arsuri pe suprafata corpului, ramane a fi extrem grava.

- Trei barbați originari din Azerbaidjan, Uzbekistan și Turcia, cu varste cuprinse intre 41 și 49 de ani, dar și o tanara de 20 de ani, originara din Uzbekistan, au fost deconspirati ca munceau ilegal, fara acte permisive, intr-un local de agrement din Capitala.

- Soferul care a provocat haos in Capitala dupa ce a refuzat sa opreasca autoturismul la semnalele politistilor a ajuns la Psihiatrie. In timp ce fugea de oamenii legii, barbatul a lovit trei pietoni.

- Mario Iorgulescu, fiul presedintelui LPF, a pierdut controlul volanului bolidului de 300.000 de euro in timp ce venea spre Capitala, a intrat pe contrasens si a lovit un alt autovehicul care circula regulamentar si al carui conducator, Dani Vicol, de 24 de ani, tata a doi copii, a decedat pe loc in…

- In cadrul unei conferințe de presa organizata, luni, la pranz la Spitalul „Dr. Gavril Curteanu”, ec. Dacian Foncea, managerul acestei unitați, a ținut sa debordeze de informații privind activitatea sa de șef. Foncea a abordat o mulțime de subiecte, invocand de mai multe ori ca exista…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in secția exterioara de psihiatrie a Spitalului Municipal Oradea, din cauza unei țigari. 24 de persoane au fost evacuate, iar trei pacienți au suferit arsuri și intoxicații cu fum. La UPU au ajuns și doi angajați ai spitalului, conform Mediafax.Purtatorul…