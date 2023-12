DNA trimite în judecată un director din cadrul MIPE Dragoș Adrian Iorga, director in MIPE, este acuzat de luare de mita și folosirea de informații nedestinate publicitații. Dragoș Adrian Iorga a fost director al Organismului Intermediar Regional pentru Programe Europene Capital Uman – Regiunea București-Ilfov (instituție aflata la MIPE). Iata comunicatul DNA: ”In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1014/VIII/3 din 27 octombrie 2023 , procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a inculpatului IORGA DRAGOȘ ADRIAN, la data faptelor director… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

