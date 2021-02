DNA: Trei persoane suspectate de fraudă cu fonduri europene, reţinute Trei persoane suspectate de frauda cu fonduri europene in dauna APIA au fost retinute de procurorii anticorupție. Suspectii ar fi creat o schema de fraudare care implica 30 de fermieri, prin intermediul careia au adus peste 300 de animale din Ungaria si au primit subventii, fara a avea acest drept, conform unui comunicat al DNA. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Timisoara au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore a trei inculpati (un om de Cei trei sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, infractiuni… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

