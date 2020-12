Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infractiunile de coruptie savarsite de militari au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: UNGUREANU CATALIN, comandor, la data faptelor…

- Sapte angajati din cadrul Romsilva Bacau au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de luare de mita. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis joi AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial…