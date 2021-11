DNA strânge lațul la Vela! Marcel Vela s-a remarcat la conducerea Ministerului Afacerilor Interne prin ”datul Luminii” la șapte seara. Aaa, desigur, și prin stupida amenințare cu ”sunt cu ochii pe voi”, cea care nu a facut decat sa provoace hohote de ras interlopilor vizați. Și cam atat… Plus deja tradiționalele sinecuri acordate la conducerea a diverse structuri centrale sau […] The post DNA strange lațul la Vela! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lev Parnas, fost partener al fostului avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a fost gasit vinovat vineri de catre tribunalul federal din Manhattan pentru finantare politica ilegala in alegerile de la jumatatea mandatului din 2018 din Statele Unite, informeaza AFP. Arestarea cetateanului…

- O comisie parlamentara speciala de ancheta a votat marti in favoarea unei actiuni in justitie pentru "obstructionarea activitatii Congresului" impotriva fostului consilier al presedintelui Donald Trump, Steve Bannon, care refuza sa participe la investigatiile privind asaltul asupra Capitoliului din…

- Autoritatile austriece au arestat marti, potrivit presei, o angajata a unui institut de sondare a opiniei publice, suspectata de faptul ca a distrus probe - prima arestare in ancheta cu privire la coruptie care a condus la demisia din postul de cancelar a lui Sebastian Kurz, relateaza AFP. ”Ea…

- Locuitorii municipiului Suceava vor avea parte cat de curand de restricții suplimentare dupa ce rata de infectare cu covid a crescut la 6,27 cazuri la mia de locuitori. Restricțiile vor fi hotarate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in proxima ședința. Cel mai probabil masca va redeveni…

- Aeronave straine zboara ilegal deasupra Romaniei. Aceasta concluzie rezulta din faimosul caz de contrabanda, inregistrat ieri, in care a fost implicat un avion din Ucraina. Capturarea, in Republica Moldova, a unui avion care ducea in Romania țigari de contrabanda releva o situație grava. Reiese ca avioane…

- Presedintii Rusiei si Belarusului au convenit joi sa infiinteze o piata unica de petrol si gaze si sa aprofundeze integrarea economica in fata a ceea ce considera sanctiunile occidentale nejustificate impuse ambelor economii, transmite Reuters.

- Iata ca presiunile exercitate oficial de catre statul francez cu privire la respectarea rezultatului licitației internaționale privind construcția de corvete multifuncționale pentru Armata Romana cresc proporțional cu ”nesimțirea” factorilor decidenți din cadrul Ministerului Apararii Naționale. Cei…

- "Noi vom vota o motiune de cenzura impotriva premierului Citu, restul sunt tehnicalitati, ca o initiem noi, ca o initiaza AUR, PSD, in momentul de fata, persoana Citu nu mai beneficiaza de increderea USR PLUS. Trebuie sa plece din aceasta pozitie", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS,…