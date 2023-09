Inca o persoana a fost retinuta sambata in dosarul mitei luate de presedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu, un expert, acuzat si el de luare de mita, dar si de trafic de influenta. Acesta ar fi primit de la omul de afaceri care este martor in dosar suma de 714.000 de lei pentru a intocmi un raport de expertiza privind lucrari de modernizare a drumurilor executate de firma acestuia, raport care sa contrazica propriul raport realizat anterior in baza unui contract cu Consiliul Judetean si care nu corespundea realitatii din teren. Raportul era necesar, dupa ce intre Dumitru Buzatu și omul de afaceri…