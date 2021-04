Stiri pe aceeasi tema

- DNA a cerut Senatului aviz pentru urmarirea penala a fostului ministru PSD al Sanatatii, Florian Bodog. Este a doua cerere a Direcției pe numele lui Bodog, prima fiind cea din 2019, in același dosar, respinsa atunci de parlamentul in care PSD era majoritar. Procurorii anticorupție susțin acum in solicitare,…

- Florian Bodog este acuzat de procurorii anticorupție ca a facut demersuri pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze drepturile salariale pe o perioada de 12 luni, fara sa se fi prezentat la serviciu si fara sa fi prestat activitatile la care era obligata prin contractul…

- Procurorii DNA solicita Senatului incuviintarea urmaririi penale a lui Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, pe care il acuza ca atunci cand detinea aceasta demnitate ar fi actionat pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze salariul pe o perioada de 12 luni…

- Procurorii DNA solicita Senatului incuviintarea urmaririi penale a lui Florian Bodog, fost ministru al Sanatatii, pe care il acuza ca atunci cand detinea aceasta demnitate ar fi actionat pentru ca o persoana angajata in functia de consilier personal sa isi incaseze salariul pe o perioada de 12 luni…

- Dosarul de mare corupție al fostului ministru Sanatații, Sorina Pintea, pentru fapte pretins comise ca manager al Spitalului Județean de Urgența Baia Mare, a fost mutat de la Tribunalul Mureș la cel din Cluj, dupa admiterea unei cereri de stramutare a avocaților. Concret, instanța a admis…

- CHIȘINAU, 22 mart – Sputnik. Procuratura Anticorupție anunța reținerea, in cursul zilei de astazi, a unui judecator din cadrul Judecatoriei Chișinau pentru ”trafic de influența”. © Sputnik / Miroslav RotariDoi moldoveni, aflați in vizorul Interpol, luați pe sus in ItaliaRespectiva cauza penala…

- "O noua tragedie indoliaza Romania dupa incendiul violent izbucnit intr-un pavilion al Institutului Matei Balș. Sincere condoleanțe familiilor pacienților care și-au pierdut viața și insanatoșire grabnica pentru cei raniți." a scris fostul Ministru al Sanatații, Florian Bodog, vineri pe pagina sa de…

- Klaus Iohannis a incuviințat miercuri urmarirea penala a fostului premier Calin Popescu Tariceanu, care este acuzat de procurorii DNA ca ar fi primit mita in perioada 2007-2008. Cererea a fost transmisa ministrului Justiției. „Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis miercuri, 13 ianuarie…