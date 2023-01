Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Direcției General Anticorupție și procurorii DNA au descins, astazi, in mai multe vami de la granița cu Ungaria, Ucraina și Moldova. Ancheta vizeaza fapte de corupție și asimilate celor de corupție, fiind 31 de percheziții in desfașurare in mai multe județe din țara. Printre punctele vamale…

- Unitatea se mandrește cu faptul ca este cea mai apropiata de lupta. Comandantul diviziei, generalul-maior J. P. McGee, a declarat ca antrenamentul cu alți soldați est-europeni este foarte importanta.„Ai șansa sa te antrenezi și sa operezi chiar pe terenul pe care s-ar putea sa trebuiasca sa il aperi",…

- Punctele de trecere a frontierei cu Romania si Ungaria au fost inchise, in contextul in care țara se confrunta cu pene de curent dupa bombardamentele masive lansate miercuri de forțele ruse, a anunțat joi Serviciul de Stat al Frontierelor din Ucraina. Potrivit SEF, trei posturi de control de la frontierele…

- UPDATE: Ancheta complexa a polițiștilor in cazul de la Protopopești Folosirea armamentului din dotare pentru a-l liniști pe barbatul agresiv din Protopopești a declanșat o ancheta complexa a polițiștilor, sub coordonarea unui procuror criminalist. Din declarațiile reprezentanților IPJ Vaslui a reieșit…

- Doua rachete rusești au cazut in urma cu puțin timp, in Polonia, langa granița cu Ucraina . Doua persoane au murit, iar Guvernul a convocat Consiliul de Securitate. Consiliul pentru situații de urgența din Polonia este format din ministerul apararii, ministerul internelor, justiției și a afacerilor…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceava, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Suceava, fac luni dimineata 83 de perchezitii domiciliara, fiind vizate domiciliile si imobilele detinute sau folosite de mai multe persoane fizice, precum si sediile si…

- Ancheta in curs in Vrancea in acest moment, intr-un dosar in care se cerceteaza un posibil caz de malpraxis. Potrivit informațiilor oficiale, in dosar se fac cercetari pentru ucidere din culpa, in urma unei sesizari. Trei persoane sunt cercetate in cauza, pentru ucidere din culpa, fals intelectual și…

- In perioada 26 septembrie ndash; 9 octombrie 2022, Inspectoratul General al Politiei Romane, prin Directia de Politie Transporturi, in cooperare cu Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Autoritatea Navala Romana si Garda Nationala de Mediu, a organizat operatiunea "CLEAN WATERS". Potrivit…