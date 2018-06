Stiri pe aceeasi tema

- Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), a fost trimisa in judecata de procurorii anticoruptie in dosarul "Belina", fiind acuzata savarsirea infractiunii de abuz in serviciu.

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a dosarului Belina, in care este cercetata Sevil Shhaideh, cauza urmand sa fie judecata de Tribunalul București. In prezent, fostul ministru este consilier in Guvernul Dancila.Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: SHHAIDEH SEVIL, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale…

- Procurorii DNA au pus sechestru pe conturile si imobilele detinute de Sevil Shhaideh, urmarita penal pentru abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave in dosarul Belina, potrivit Realitatea.netFostul vicepremier Sevil Shhaideh este din 25 aprilie inculpata in dosarul Belina, pentru abuz in serviciu.Pana…

- Sevil Shhaideh a fost inculpata in dosarul Belina, miercuri. Fostul vicepremier și ministru al Dezvoltarii este acuzata de abuz in serviciu aca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, cu consecinte deosebit de grave. Sevil Shhaideh a fost chemata miercuri la DNA…

- Procurorii anticoruptie au dispus schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in dosarul...

- Dupa trei ore de audieri procurorii anticoruptie au dispus schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in dosarul "Belina".

- Procurorii anticoruptie au dispus schimbarea incadrarii juridice si punerea in miscare a actiunii penale fata de Sevil Shhaideh, la data faptelor secretar de stat in cadrul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), in dosarul "Belina".Procurorii din cadrul Direcției…