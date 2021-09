Departamentul de Lupta Antifrauda a sesizat DNA in privința proiectului pe fonduri europene care a avut ca beneficiar firma lui Dan Barna. Sesizarea are legatura cu proiectul”Biblioteca bunelor practici”, care are ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL, care i-a apartinut lui Dan Barna si sotiei sale, Olga Totolici. „In urma verificarilor […] The post DNA, sesizata in legatura cu proiectul pe fonduri europene care a avut ca beneficiar firma lui Dan Barna appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .