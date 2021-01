Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Bucuresti va livra o masina de pompieri pentru Primaria Isaccea Achizitia este in cadrul proiectului "Sistem integrat de pregatire pentru situatii de urgenta in Delta Dunarii" Primaria localitatii Isaccea, judetul Tulcea, a atribuit un contract, in urma unei licitatii pentru achizitia de…

- Este vorba despre cauza cu numarul 18664 3 2020, inregistrata initial la Tribunalul Bucuresti, Sectia a II a Contencios administrativ si fiscal. Parti in cauza sunt firma de avocatura din Capitala SCPA PSBH Popescu, Nicolau amp; Asociatii, in calitate de reclamant, si, respectiv, Municipiul Constanta…

- Gradinița nr. 23, din sectorul Centru al capitalei, beneficiaza de un nou sistem de incalzire. Pentru realizarea acestui proiect, din bugetul municipal, au fost alocați 920 mii de lei. Astfel, pe parcursul anului curent, in cadrul instituției preșcolare a fost amenajata o noua cazangerie, care funcționeaza…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca se va pastra actualul sistem, iar acolo unde incidența cazurilor trece de 3 la o mie de locuitori, școlile vor ramane inchise. ”Exista analiza care recomanda trecerea școlii in sistem online, de aceea s-a și hotarat ca atunci cand incidența trece de 3 sa se treaca…

- Elevii din echipa de robotica a Colegiului Tehnic „Ion Mincu“ din municipiul Targu Jiu au conceput un sistem informatic de recunoastere a persoanelor care poarta masca de protectie. Usa de la intrare in liceu se deschide doar pentru persoanele care poarta masca in mod corespunzator si ramane blocata…

- Propunerile adoptate la actuala sesiune plenara a PE vizeaza: Realizarea unui echilibru intre protejarea cetatenilor și susținerea dezvoltarii tehnologice; Un sistem de responsabilitate sociala orientat catre viitor pentru a proteja persoanele fizice și juridice ; Un sistem de proprietate intelectuala…

- "Ma scuzati ca imi vine sa plang. Sunt o fiica disperata din cauza acestui sistem murdar, sistem criminal. Il am pe tata de 66 ani, tumora la ficat, face dializa, diabetic, hipertensiv, aucm i-a iesit ca ar avea COVID-19. Ieri l-au luat cu izoleta la 8 seara si la 4 dimineata mi l-au adus acasa.…

- Un sistem imunitar vulnerabil sau deficitar expune organismul la infecții, virusuri și diverse boli. In pandemia de coronavirus ne facem mai multe griji cu privire la acest aspect. Puțini știm insa care sunt primele semne ale unui sistem imunitar slabit. Printre cele mai frecvente simptome care indica…