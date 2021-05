Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatei MANOLE IRINA, la data faptei sefa a Serviciului active fizice si plati directe din cadrul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor…

- Sefa Serviciului active fizice și plați directe de la Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Tulcea a fost prinsa in flagrant de DNA Constanța in timp ce primea șpaga. Irina Manole a fost prinsa in flagrant de procurorii DNA Constanța in timp ce primea mita 50% din fondurile europene…

- Irina Manole se afla in fruntea Serviciului Active Fizice si Plati Directe din cadrul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Tulcea din 2014 iar in trecut a fost consilier judetean in fost consilier judetean in Cadrul Consiliului Judetean Tulcea, din partea PDL. Nicolae Stefan Vaduva,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 02 aprilie 2021, a inculpatei MANOLE IRINA, sefa a Serviciului active fizice si plati directe din cadrul Oficiului…