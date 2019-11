Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților:VLADESCU SEBASTIAN-TEODOR GHEORGHE (ministru al Finanțelor in perioada savarșirii faptelor)…

- Procurorii de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), Serviciul Teritorial Suceava, au finalizat zilele trecute unul dintre dosarele mari pe linia dealerilor de droguri care au facut probleme in anii trecuti. Este vorba de noua inculpati acuzati…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe Ciobanu Sorinel, fostul director general al Companiei Naționale „Aeroporturi București” sub acuzația de abuz in serviciu și folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane. ”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a urmatorilor inculpați: BLEJNAR SORIN, la data faptei președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), pentru infracțiunea de luare de mita COMANIȚA VIOREL, la data…

