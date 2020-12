Stiri pe aceeasi tema

- Raducu Valentin Preda, fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta. Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie…

- Domnule Alfred Simonis, cum ar trebui sa priveasca un politician Timișoara, la modul ideal? Ce ar trebui sa faca pentru oraș? De ce nu reușește Timișoara sa aiba proiecte relevante și susținere de la București? Timișoara este scoasa din calculele guvernanților, sistematic, de 30 de ani incoace. Banii…

- DNA a decis urmarirea penala a fostului primar de la Sectorul 1, Daniel Tudorache, sub acuzația de trafic de influența și spalare a banilor. Fostul edil ar fi deschis conturi bancare pe numele fostei soții și pe numele menajerei pentru a putea ascunde banii iliciți. Tudorache este acuzat ca ar fi achiziționat…

- Procurorii DNA - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Dan Tudorache, la data faptelor primar, anterior deputat, viceprimar al Primariei Sectorului 1 Bucuresti, sub aspectul savarsirii infractiunilor de complicitate…

- Contractul de finanțare pentru Magistrala 6, in valoare de 6,3 mld. lei, a fost semnat. Cand vom ajunge cu metroul la Aeroportul Otopeni Ministerul Transporturilor si Metrorex au semnat contractul de finantare aferent proiectului "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul Henri Coanda - Otopeni…

- Avocatul Gheorghe Piperea taxeaza declarația premierului Orban care i-a spus noului primar general al Capitalei Nicușor Dan ca acum are incredere sa transfere bani de la bugetul de stat catre municipalitate pentru ca aceasta sa aiba cu ce sa plateasca subvențiile destinate termoficarii centralizate…

- Florin Petrescu, alias Axinte din Vacanța Mare, a fost condamnat la doi ani de inchisoare intr-un dosar deschis in urma cu opt ani, fiind anchetat pentru trafic de influența, anunța Romania TV.Axinte ar fi fost trimis de Dan Diaconescu sa discute cu Florin Secureanu despre bani și o "sponsorizare"…