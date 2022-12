DNA scoate la concurs 41 de posturi de procuror. Ce condiții trebuie îndeplinite Direcția Naționala Anticorupție a scos la concurs 41 de posturi de procuror, la structura centrala dar și in teritoriu. Principala condiție de inscriere este vechimea de cel putin 10 ani in functia de procuror sau judecator, in acest caz fiind luata in considerare perioada in care procurorul a avut calitatea de auditor de justitie. Potrivit […] The post DNA scoate la concurs 41 de posturi de procuror. Ce condiții trebuie indeplinite appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova interzice temporar sase canale de televiziune pentru difuzarea de „informatii incorecte” despre ceea ce se intampla in tara si in razboiul Rusiei din Ucraina. Masura a fost luata in contextul in care țara vecina este in stare de urgența pana in februarie 2023. Canalele isi vor pierde…

- Austria a anunțat, marți, 5 condiții pentru a debloca votul pentru aderarea Romaniei la Schengen. Marți are loc la Bruxelles o ședința a Parlamentului European, in care europarlamentarii romani au cerut sa se discute votul dat de Austria impotriva țarii noastre. Discuția este prezidata de Roberta Metsola,…

- Ucraina propune o „formula de pace” pentru a opri razboiul devastator declansat de Rusia, iar aceasta consta in garanții de securitate in ceea ce priveste domeniile nuclear, alimentar și energetic, precum și retragerea trupelor ruse din teritoriile ocupate, a anunțat presedintele Volodimir Zelenski,…

- Ministrul turc de Interne, Suleyman Soylu, a anuntat, luni, arestarea unei persoane responsabila pentru atentatul soldat cu cel putin sase persoane, de duminica, de pe bulevardul Istiklal din Istanbul, si a acuzat Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), relateaza AFP. “A fost arestata persoana care…

- ANAF organizeaza, in perioada imediat urmatoare, licitatii publice pentru vanzarea de obiecte din metale si/sau pietre pretioase care au un pret cumulat de pornire a licitatiilor de aproape doua milioane de lei. Potrivit unui anunt de miercuri al ANAF, pentru licitatiile care se vor organiza in Bucuresti,…

- Elon Musk intentioneaza sa elimine aproape 75% din posturi la platforma de retea sociala Twitter daca preia compania, a relatat joi Washington Post, citat vineri de DPA. Musk planuieste sa reduca numarul de angajati la companie de la 7.500 la aproximativ 2.000, potrivit Washington Post. Twitter planuia…

- Mii de oamenii protesteaza, joi, in Capitala nemultumiti de preturile ridicate la energie, de neaplicarea Legii Salarizarii si blocarea negocierilor colective, anuntand ca, in cazul in care solicitarile nu vor fi rezolvate, se vor intoarce „de zece ori mai multi”, pentru a cere schimbarea Guvernului.…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat, joi, in cadrul unei intalniri cu prefecții, in care s-a discutat despre stadiul pregatirilor de iarna, ca se fac rezerve pentru cele mai complicate condiții meteorologice. ”As dori sa se inteleaga faptul ca nu acum luam masurile pentru pregatirea tuturor institutiilor…