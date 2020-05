DNA: S-a furat aproape jumătate de miliard de euro cu dezincriminarea abuzului în serviciu Aceste prejudicii nu vor putea fi recuperate niciodata pentru ca dosarele au fost inchise in urma dezincriminarii decise de Curtea Constituționala. 801 de astfel de dosare au fost clasate din iulie 2016 pana in prezent, potrivit DNA. Suma ar fi ajuns pentru construcția a 16 spitale de copii de catre asociația ”Daruiește viața”. Potrivit paginii spitalul de oncologie pediatrica construit de asociație ” inseamna o construcție de aprox. 12.00 0mp, care se intinde pe 9 niveluri și are o capacitate de aprox. 200 paturi” și costa ”16 milioane de euro pentru structura cladirii și aprox. 10 milioane de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

