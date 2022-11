DNA s-a dus peste ISU Cluj. Fapte de corupție care ar fi fost comise în ultimii doi ani Procurorii anticorupție și ofițerii DGA au drescins, marți, la mai multe adrese și la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj, intr-un dosar deschis ca urmare a unor suspiciuni de fapte de corupție. DNA a comunicat oficial ca a facut percheziții intr-o ancheta care vizeaza fapte de coruptie si asimilate celor de coruptie, comise […] The post DNA s-a dus peste ISU Cluj. Fapte de corupție care ar fi fost comise in ultimii doi ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

