- Tatal unei fete care și-a pierdut viața in urma incendiului devastator de la Ferma Dacilor din Tohani, județul Prahova, a fost audiat marți seara de catre polițiști. El a declarat, pentru Digi24, ca nu știa ca fiica sa se afla in pensiune și a aflat de la soție de tragedia și a fost indrumat sa mearga…

- Secția militara a DNA a clasat in martie 2023 un dosar care privea modul in care funcționa Ferma Dacilor fara autorizație de incendiu. Potrivit unor surse judiciare, DNA va redeschide acest dosar dupa ce pensiunea a ars din temelii astazi. In 2019, la pensiunea care a ars a fost organizata o masa de…

- Intr-un viraj dramatic al evenimentelor, dosarul DNA privind Ferma Dacilor, inchis in martie, a fost reactivat dupa ce pensiunea a fost mistuita de flacari marți dimineața, soldandu-se cu pierderea a șase vieți și dispariția altor doua persoane. Dosarul in cauza a fost inițial clasat in martie 2023…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a declarat pentru News.ro…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii considera ca afirmațiile liderului USR Catalin Drula, referitoare la dosarul achiziției de vaccinuri, in care sunt urmariți penal colegii sai Vlad Voiculescu și Ioana Mihaila, au afectat in mod grav independența procurorilor și au depașit…

- Cristian Popescu Piedone iși vrea salariile restante, dupa ce a stat inchis mai bine de un an. Primarul Sectorului 5 a deschis un proces la Tribunalul București. Primarul Sectorului 5 a fost incarcerat, pe 12 mai anul trecut, dupa ce magistrații Curții de Apel București au pronunțat decizia defintiva…

- Sectia modulara din curtea Spitalului Judetean Brasov a fost redeschisa, pe fondul cresterii cazurilor de COVID din ultima perioada. Spitalul Clinic Județean de Urgențe Brașov a redeschis modularul din curtea unitații, pe fondul cresterii numarului de cazuri noi de COVID care necesita internarea. Masura…