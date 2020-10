Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, si fostul viceprimar, Decebal Fagadau, au fost trimisi in judecata de procurorii DNA, fiind acuzati de abuz in serviciu.Procurorii anticoruptie din Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 6 persoane, printre care Decebal…

- DNA a anuntat, miercuri, trimitrea in judecata, in stare de libertate, a mai multor persoane: - FAGADAU DECEBAL, la data faptei viceprimar al municipiului Constanta, pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu, daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,…

- Primarul in funcție al municipiului Constanța, Decebal Fagadau, a fost trimis in judecata de procurorii anticorupție, fiind acuzat de abuz in serviciu, intr-un dosar in care sunt vizați mai mulți funcționari publici, printre care și fostul primar Radu Mazare. DNA a anuntat, miercuri, trimitrea in judecata,…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare si fostul viceprimar Decebal Fagadau au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, intr-un dosar in care sunt acuzati de abuz in serviciu.

- Foștii primari Radu Mazare și Decebal Fagadau, ultimul, la data faptelor, viceprimar, au fost trimiși in judecata de DNA, alaturi de alți funcționari, acuzați ca au reautorizat construirea unui imobil de lux pe plaja din Mamaia, deși, anterior, instanța anulase autorizația.DNA Constanța a…

- In completarea comunicatului nr. 566 VIII 3 din 3 iulie 2019, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:FAGADAU DECEBAL, la data faptei viceprimar al municipiului Constanta, pentru…

- Procurorii militari din cadrul DNA l-au trimis in judecata pe generalul de brigada Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor seful Directiei Management Resurse Umane (DMRU) din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual…

- Procurorii DIICOT au intocmit 816 rechizitorii si acorduri de recunoastere a vinovatiei prin care s-a dispus trimiterea in judecata a 1.601 inculpati, dintre care 524 in stare de arest preventiv, potrivit bilantului activitatii acestei unitati de Parchet in perioada ianuarie - iunie 2020. Potrivit…