DNA: Proiectul de extindere a plajelor de la Marea Neagră nu este blocat de nicio anchetă Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a transmis ca proiectul, in valoare de 750 milioane de euro, de extindere a plajelor de pe litoralul Marii Negre nu este blocat de nicio ancheta si nici nu exista o intentie in acest sens. La Serviciul teritorial Constanța a fost inregistrata o ancheta penala in rem in care s-a verificat legalitatea modului in care autoritațile au aprobat pentru exploatare un perimetru aflat intr-un sit arheologic subacvatic, un loc despre care se zvonea ca ar conține obiecte arheologice. „Este adevarat ca in cadrul anchetei penale s-a solicitat Capitaniei Zonale Constanta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

