- La trei luni de la preluarea functiei, Crin Bologa, noul sef al DNA, se straduieste inca sa explice esecurile anilor precedenti ale Directiei. Acesta o ia pe urmele lui Kovesi si se ia la tranta cu deciziile Curtii Constitutionale in urma careia s-a limitat plaja de actiune a DNA pe infractiunea…

- 33 de dosare au fost deschise de DNA in legatura cu achizitiile medicale facute in timpul pandemiei de coronavirus, iar in majoritatea cazurilor, procurorii s-au sesizat din oficiu. Anunțul a fost facut, joi, de Crin Bologa, procurorul-șef al DNA, potrivit Agerpres.”In legatura cu pandemia provocata…

- Seful DNA, Crin Nicu Bologa, spune ca si in aceasta perioada, procurorii au primit informatii de la SRI. Potrivit conducerii Directiei, furnizarea de informatii a fost efectuata fara „a incalca decizii ale CCR si fara a avea protocoale”, transmite Mediafax.Seful DNA, Crin Nicu Bologa, spune…

- Procurorul-sef al DNA, Crin Bologa, a anuntat, joi, ca procurorii anticoruptie au inregistrat 33 de dosare in legatura cu atribuirea unor contracte de achizitii in domeniul sanitar pe timpul pandemiei de coronavirus. "In legatura cu pandemia provocata de coronavirus, pot sa va aduc la cunostinta ca…

- Directia Permise si Inmatricultari isi reia activitatea Foto: Alex Lancuzov Directia Permise si Inmatricultari îsi reia, de luni, activitatea cu publicul la ghiseele din toata tara, dupa o pauza de doua luni. Personalul a fost suplimentat, deoarece se asteapta un numar ridicat…

- Camera Deputaților a adoptat miercuri o lege care privește inființarea unui 'DNA al padurilor': Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Mediu. Proiectul merge la Senat in calitate de for decizional.Procurorul șef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Mediu, adjunctii acestuia,…

- Gabriela Scutea, procurorul general al Romaniei (foto: Adevarul) Procurorul general al Romaniei, Gabriela Scutea, a facut mai multe declarații, intr-un interviu acordat pentru Digi24, referitoare la activitatea procurorilor care instrumenteaza dosarele deschise in timpul starii de urgența, cu legaturi…

- In plina epidemie de coronavirus Alin Nasta, directorul DSPBacau și-a dat demisia. Nasta spune ca a luat aceasta decizie pentru ca:”activitatea de la nivel central nu este coerenta.”Alin Nasta este șeful Direcției de Sanatate Publica Bacau din anul 2018, atunci cand a venit prin transfer de la Comisariatul…