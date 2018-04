Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh, actual consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului, a parasit, miercuri, sediul DNA dupa aproape trei ore de audieri. Ea nu a dat declaratii presei. Potrivit unor surse judiciare, Shhaideh ar fi fost audiata, cel mai probabil,…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Iasi au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 aprilie 2018, a inculpatului HOROBET NECULAI, avocat in cadrul Baroului Vaslui, sub aspectul savarsirii a doua…

- La data de 27.03.2018, procurori din cadrul DI.I.C.O.T. Serviciul Teritorial Galati si au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a inculpatelor CORTEL NICOLETA in varsta de 27 de ani, CORTEL TEODORA in varsta de 30 de ani si, respectiv punerea in miscare a actiunii…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Constanța au dispus au dispus efectuarea urmaririi penale fata de suspecții: PETRESCU TEODOSIE, arhiepiscop al Tomisului (funcționar public in sensul legii penale), pentru savarșirea infracțiunilor de: - …

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) ar urma sa judece, joi, o cerere de confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cazul vicepremierului Paul Stanescu. UPDATE 9:16 Vicepremierul a declarat ca iși va depune demisia daca devine inculpat La ICCJ, Paul Stanescu a declarat ca este…

