- In completarea comunicatului nr. 566/VIII/3 din 3 iulie 2019, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților: FAGADAU DECEBAL, la data faptei viceprimar al municipiului Constanța, pentru…

- Foștii primari Radu Mazare și Decebal Fagadau, ultimul, la data faptelor, viceprimar, au fost trimiși in judecata de DNA, alaturi de alți funcționari, acuzați ca au reautorizat construirea unui imobil de lux pe plaja din Mamaia, deși, anterior, instanța anulase autorizația.DNA Constanța a…

