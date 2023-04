Reactia vine dupa ce in presa au aparut stenograme ale discutiilor dintre cei implicati in dosar, in care au fost mentionate si numele unor politicieni, precum Marcel Ciolacu, Rares Bogdan, Sorin Grindeanu. Potrivit DNA, in 28 martie, in vederea respectarii dreptului la aparare, procurorul de caz a predat, pe baza unor procese-verbale, catre inculpati si aparatorii lor alesi a cate unui exemplar din ordonantele prin care s-a dispus efectuarea in continuare a urmaririi penale, respectiv punerea in miscare a actiunii penale. In continutul acelor procese verbale s-au mentionat, printre altele, urmatoarele:…