- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a aratat, joi, intr-un comunicat de presa, ca, in dosarul privind azilele din Voluntari și Afumați, sunt vizați funcționari ai AJPIS Ilfov – instituție subordonata Ministerului Muncii, care ar fi trebuit sa faca controale și sa ia masuri, dar au ales, in schimb,…

- „Am vazut din pacate in ultimele zile prea mutle situații care probeaza aceasta activitate, a devenit o activitate cinica, in care se urmarește profitul cu orice preț, cu suferinte crunte provocate seniorilor nostri.Am avut astazi o discutie cu dl ministru al Muncii - Marius Budai care m -a anuntat…

- Șefii IPJ Ilfov au demisionat in urma scandalului de la „azilele groazei”. Inspectoratul General al Poliției Romane a anunțat ca la conducerea IPJ Ilfov au fost numiți alți șefi. Cristian Persinaru, care indeplinea functia de sef al IPJ Ilfov, si adjunctul sau Stefan Frunzeanu, au demisionat in contextul…

- Procurorii DNA au descins, joi, la sediul Agenției Județene de Plați și Inspecție Sociala Ilfov (AJPIS), din subordinea Ministerului Muncii, unde lucreaza funcționarii care l-ar fi ajutat pe Ștefan Godei, unul din patronii azilelor groazei, sa afle de controalele autoritaților. Mai mult, angajații Agenției…

- Azilele groazei - Catalin Predoiu trimite Corpul de Control al IGPR in Ilfov! Aceste verificari au fost demarate in urma dezvaluirilor potrivit carora batranii aflați in aceste azile erau umiliți, lasați fara mancare și medicamente de catre personalul acestor locații, unde ar fi trebuit sa-și petreaca…

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat ca va solicita masuri pentru toti cei implicați in ororile de la centrele pentru ingrijirea varstnicilor din Ilfov. „Nu conteaza la ce minister isi desfasoara activitatea. Este clar ca trebuie sa fie luate masuri in consecinta”, a spus Ciuca. El a precizat ca nu…

- Andrew și tristan Tate, care nu au voie sa-și paraseasca vila de lux din Voluntari, și-au achiziționat 10 trotinete noi, marca Bugatti. Cei doi frați au stat 3 luni in arest și sunt plasați in arest la domiciliul acum. Procurorii DIICOT au dispus, in timpul anchetei, sechestrarea mașinilor de lux pe…