Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General sustine ca procurorul Lucian Onea si fostul procuror Mircea Negulescu au constrans o persoana sa intocmeasca in fals o sesizare si documente care au fost folosite drept probe in doua dosare, precum si in sustinerea/motivarea unei cereri de extradare. AGERPRES/(A - autor: Catalin…

- Dezvaluiri „bomba” ies la iveala dupa ce Lucian Onea și Mircea Negulescu au aflat ca sunt urmariți penal. Surse din Parchetul General au declarat pentru revista Q Magazine, ca in timp ce Lucian Onea, șeful DNA Ploiești a fost deja pus sub acuzare, ceea ce a determinat demisia acestuia luni seara, procurorul Mircea…

- Lucian Onea, procurorul sef al "Unitatii de elita" a DNA a demisionat din functie, sustin surse din cadrul DNA Ploiesti. Se pare ca gestul lui Onea vine dupa ce Parchetul General a inceput urmarirea penala pe numele sau si a fostului procuror Mircea Negulescu pentru fapte deosebit de grave.…

- Noi informații explozive apar in dosarul in care sunt cercetați șeful DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, dupa o reclamație facuta de Vlad Cosma.Conform Romania T, procuroarea Elena Iordache, cea care in 2016 cerea redeschiderea dosarului de luare de mita deschis pe numele președintelui…

- Seful DNA Prahova, Lucian Onea, a ajuns, marți, la Parchetul General, unde urmeaza sa fie audiat. Onea a fost citat pentru a fi informat ca a fost pus sub urmarire penala. Procurorii unitatii de elita a DNA au fost pusi sub acuzare pentru fapte extrem de grave. Lucian Onea si Mircea Negulescu sunt…

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, și procurorul Mircea Negulescu, fost la DNA, sunt urmariți penal, anunța surse din Parchetul General. Ei au calitatea de suspect. Este vorba despre dosarul fostului deputat PSD, Vlad Cosma, cel in care se invoca listele de martori. De altfel, Inspectia Judiciara…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a afirmat duminica seara ca va incerca sa il interpeleze pe ministrul Tudorel Toader pe treptele Ministerului Justitiei din Serbia pentru a-i inainta un memoriu. "Ma mira cum domnul Tudorel tot plimba ideea: Ma duc in Serbia dupa Ghita. Cu ce domnule Tudorel? Cu probele…

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat, miercuri, la Parchetul General, pentru a depune noi documente in cazul plangerii depuse impotriva fostului procuror Mircea Negulescu si a altor trei magistrati din DNA Ploiesti.