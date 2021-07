Stiri pe aceeasi tema

- DNA efectueaza 17 perchezitii, miercuri dimineata, la mai multe locatii din Capitala. Printre acestea se numara si sediul Sindicatului Liber din Metrou, dar si resedinta presedintelui institutiei, Ion Radoi, spun surse judiciare pentru G4Media.

- Peste 100 de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti, intr-un dosar penal privind punerea in circulatie a unor produse purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. ”Politia Capitalei si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 efectueaza 114 perchezitii la punctele de lucru…

- Perchezitii intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, complicitate la inselaciune si complicitate la uz de fals.In urma cercetarilor intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale, complicitate…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, joi, perchezitii in 11 locatii situate pe raza judetului Iasi in cadrul unui dosar in care se investigheaza infractiuni de coruptie savarsite in anul 2019. Surse judiciare au precizat pentru AGERPRES ca una dintre perchezitii se desfasoara la sediul…

- Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie efectueaza, joi, perchezitii in Bucuresti si in judetele Giurgiu si Ilfov intr-un dosar in care se investigheaza atribuirea ilegala a unor locuinte din fondul locativ de stat. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii de la Sectia de combatere…

- Un om de afaceri a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de spalare de bani in legatura cu adjudecarea de catre anumite persoane a unui contract de inchiriere produse educationale Microsoft. Surse judiciare au precizat, pentru AGERPRES,…