- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 724 VIII 3 din 4 august 2022, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului ASANACHE DAMIAN DANIEL CIPRIAN, la data faptelor ofiter…

- Procurorii militari ai DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și luarea masurii controlului judiciar fața de Popescu Bogdan, ofițer in cadrul SRI, fiind acuzat de trafic de influența.

