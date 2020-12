Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit sursei citate, procurorii din cadrul DNA - Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a lui Florin Roberto Raica, la data faptelor ofiter de politie in cadrul Politiei municipiului Reghin, pentru trafic de influenta (trei fapte) si santaj.In…

- Florin Roberto Raica, ofiter de politie in cadrul Politiei municipiului Reghin, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si santaj, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, joi, AGERPRES,…

- Polițiști de la Serviciul Județean Anticorupție Mureș au efectuat cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de trafic de influența și șantaj intr-o cauza penala privind un ofițer de poliție din cadrul Biroului Ordine Publica de la Poliția municipiului Reghin. Polițiștii au acționat in baza ordonanțelor…

- Potrivit unui comunicat al DNA, transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu ziua de joi, a lui Florin Roberto Raica, ofiter de politie in…

- Procurorii DNA au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, a unui ofiter de politie in cadrul Politiei municipiului Reghin, pentru comiterea infractiunilor de trafic de influenta trei fapte si santaj.Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial…

- Florin Roberto Raica, ofiter de politie in cadrul Politiei municipiului Reghin, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influenta si santaj. Potrivit unui comunicat al DNA, transmis vineri AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tirgu Mures au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 29 octombrie 2020, a inculpatului Raica Florin Roberto, ofițer de poliție in cadrul Poliției municipiului Reghin,…

- Procurorii DNA care l-au trimis in judecata pe Marius Avram Gal, consilierul deputatului PNL, Ben Oni Ardelean, sustin ca dupa ce in Romania a fost declarata starea de urgenta generata de pandemie si „avand in vedere cererea ridicată pentru echipamentele de protecție, au apărut persoane interesate…