Directia Nationala Anticoruptie a anuntat luni ca 12 procurori sunt delegati in institutie de la alte parchete, in timp ce doi procurori numiti in DNA sunt delegati la alte parchete. "Toti procurorii din cadrul DNA, delegati pe functii de executie si pe functii de conducere indeplinesc conditiile legale. Numarul procurorilor delegati la DNA de la alte parchete este 12. Numarul procurorilor numiti in DNA si delegati in functii de conducere este 26. Numarul procurorilor de la alte parchete delegati in DNA in functii de conducere este 3. Numarul procurorilor numiti in DNA si delegati la alte parchete…