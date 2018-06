Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata a inculpatuluiCONSTANTINESCU NICUSOR DANIEL, aflat in stare de detinere, la data faptei presedinte al Consiliului Judetean Constanta, pentru savarsirea infractiunii de abuz in…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata, sub control judiciar, pe senatorul Ilie Nita, fost vicepresedinte al Consiliului Judetean (CJ) Suceava. Acesta este acuzat de instigare la abuz in serviciu, operatiuni financiare incompatibile cu functia, evaziune fiscala, fals in inscrisuri si ...

- Fostul primar al Bacaului, Romeo Stavarache, a fost trimis in judecata, vineri, fiind acuzat de instigare la delapidare, intr-un dosar in care prejudiciul a fost calculat la peste 11 milioane de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Procurorii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatei SAVIUC DANA ELENA, pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala in forma continuata. Potrivit DNA Constnata,. din investigatiile efectuate…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta au finalizat cercetarea specifica in dosarul in care Adrian Avram, avocat in cadrul Baroului Constanta, a fost trimis in judecata de procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta, pentru doua infractiuni de favorizarea…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatuluiMANOLE TEODOR SORIN, la data faptei presedinte al unei asociatii de crescatori de animale, pentru savarsirea infractiunii de folosire sau…

- Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost trimis in judecata pentru acte de coruptie intr-un dosar suplimentar, asociat celui referitor la finantarea ilegala a campaniei electorale de catre mostenitoarea companiei L'Oreal, Liliane Bettencourt.

- Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie au dat o noua lovitura in domeniul sanatatii. Un medic iesean a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, in acelasi dosar fiind deferiti justitiei si cinci pacienti, sub acuzatia de dare de mita.Citeste si: Vlad Cosma,…