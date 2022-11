Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Orhei, banuit de trafic de influența, a fost reținut astazi de catre ofițerii CNA și procurorii anticorupție. Supectul ar fi cerut 35 de mii de euro de la o persoana cercetata penal pentru trafic de ființe umane, in schimbul soluționarii dosarului acesteia.

- Presedintele Partidului Ecologist, Danut Pop, a fost retinut, miercuri, de DNA pentru trafic de influenta. El ar fi primit 10.000 de euro in schimbul promisiunii ca, avand influenta asupra unui deputat, l-ar putea determina sa angajeze pe cineva in functia de consilier. "Procurorii din cadrul Directiei…

- Președintele Partidului Ecologist, Danuț Pop, a fost reținut de DNA pentru trafic de influența, fiind acuzat ca ar fi primit de la o persoana aproximativ 10.000 de euro, promițandu-i, in schimb, ca va interveni pe langa un deputat pentru angajarea unei anumite persoane pe o funcție de consilier la cabinetul…

- Procurorii DNA de la Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata a fostului deputat PSD in perioada 2012-2016 Aurelian Sebastian Ghița, iar anterior reprezentant al unor societați comerciale, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența (cinci infracțiuni dintre care…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 14 septembrie 2022, a primarului orasului Otopeni, Constantin Silviu Gheorghe.Primarul este acuzat de abuz in…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui numar de șase inculpati, cinci in stare de arest preventiv și un inculpat sub masura arestului la domiciliu, pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de droguri de mare risc in forma continuata, trafic de droguri de risc in forma continuata…