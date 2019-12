Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 9 (noua) inculpați, in legatura cu vanzarea frauduloasa și la preturi modice a unui numar de 207 imobile, majoritatea…

- Nicolae Robu, primarul municipiului Timisoara, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de abuz in serviciu, a informat luni...

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 9 (noua) inculpați, in legatura cu vanzarea frauduloasa și la preturi modice a unui numar de 207 imobile, majoritatea…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr 168 VIII 3 din 17 februarie 2017, Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa transmita urmatoarele:Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea…

- Un om de afaceri a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de complicitate la luare de mita, dupa ce l-ar fi ajutat pe fostul presedinte al Senatului Calin-Popescu Tariceanu sa primeasca foloase materiale de la reprezentantii unei companii…

- Un judecator de camera preliminara de la instanța suprema a ramas, luni, in pronunțare asupra unei excepții de nelegalitate invocata intr-un dosar trimis in judecata de magistratul Adina Florea, iar o eventuala admitere a acestei excepții poate anula tot dosarul și stabili ca toate actele efectuate…

- Doi fosti directori ai Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti", Sorinel Ciobanu si Liviu Radu, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de abuz in serviciu, respectiv conflict de interese, a informat, marti, DNA. …

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor:CIOBANU SORINEL, la data faptelor director general al Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti"…