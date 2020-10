Stiri pe aceeasi tema

- DNA l-a pus sub acuzare pe fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si luare de mita in forma continuata, fiind pus sechestru pe averea acestuia, respectiv bunuri imobile si conturi. Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a indeplinirii…

- Seful Jandarmeriei Romane, Bogdan Enescu, a fost pus sub urmarire penala de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de uzurpare a functiei, a informat, joi, DNA. Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, procurorii militari din cadrul Directiei…

