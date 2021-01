Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anunțat, vineri, inceperea urmaririi penale pe numele lui Calin Popescu Tariceanu pentru luare de mita și a dispus sechestru asigurator pe bunurile imobile ale acestuia, in cuantum de 800.000 de dolari (3.204.640 lei) Procurorii precizeaza ca, in calitate de prim…

- „Erau o serie de acuzații care nu erau deloc evidente și clare, eu eram acuzat de luare de mita, dar in dosarul de la procuratura se spunea ca, de fapt, banii nu au ajuns la mine, ca ar fi fost luați de altcineva cu care eu n-am avut nicio legatura. Genul de dosar facut pe considerente politice," a…

- Procurorii DNA solicita incuviinațarea urmaririi penale a fostului premier Calin Popescu Tariceanu, acuzat de luare de mita. Dosarul este unul mai vechi, faptele fiind din urma cu 14 ani. In urma cu doi ani DNA a cerut avizul Senatului pentru umrarirea penala a lui Calin Popescu Tariceanu, insa acesta…