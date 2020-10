Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu, a mai multor angajati din cadrul Romsilva. Este vorba despre Aurel Paslaru, pana in august seful Ocolului Silvic Comanesti, Sorin Velu Comaneci, sef…

