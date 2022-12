DNA lansează concurs pentru ocuparea a 41 de posturi de procuror Azi, 16 decembrie 2022, DNA lanseaza concursul pentru ocuparea unui numar de 41 de posturi de procuror cu funcții de execuție. Condiția principala de inscriere o reprezinta o vechime de cel puțin 10 ani in funcția de procuror sau judecator (se ia in considerare perioada in care procurorul a avut calitatea de auditor de justiție). Data limita de inscriere este 28 decembrie 2022, inclusiv. Pentru mai multe detalii legate de modul de desfașurare și calendarul concursului, condiții de inscriere, tematica, precum și cererea de inscriere, consultați site-ul instituției www.pna.ro , secțiunea “Anunțuri/posturi… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

