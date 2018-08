DNA lămurește situația procurorilor delegați DNA a transmis, intr-un comunicat de presa, situația delegarilor la aceasta structura, menționand ca toți procurorii delegați pe funcții de execuție și pe funcții de conducere indeplinesc condițiile legale. Potrivti DNA, numarul procurorilor delegați de la alte parchete este 12, numarul procurorilor numiti in DNA si delegați in funcții de conducere este 26, numarul procurorilor The post DNA lamurește situația procurorilor delegați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- DNA prezinta luni situatia delegarilor si detasarilor, in replica la solicitarea transmisa de ministrul Justitiei Tudorel Toader, precizand ca “toti procurorii din cadrul DNA, delegati pe functii de executie si pe functii de conducere indeplinesc conditiile legale”, transmite News.ro . “In contextul…

