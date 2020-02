DNA l-a saltat pe medicul Beuran, care sustine ca nu a luat spaga. Perchezitii acasa, dar si la Spitalul Floreasca

Clasă închisă lângă Timişoara, din cauza gripei

La o clasă dintr-o școală de lângă Timişoara s-a decis suspendarea cursurilor din cauza gripei. Dintr-un colectiv de 27 de elevi... The post Clasă închisă lângă Timişoara, din cauza gripei appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]