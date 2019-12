Doliul Timișoarei, marcat prin slujbe memoriale și candele eterne

Armata, Miliţia şi Securitatea n-au ezitat să treacă la fapte, astfel încât în faţa Catedralei, în pieţele Operei şi Libertăţii, pe Podul Decebal, pe căile... The post Doliul Timișoarei, marcat prin slujbe memoriale și candele eterne appeared first on Renaşterea bănăţeană… [citeste mai departe]