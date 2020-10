Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA anunața oficial inceperea urmaririi penale pe numele fostului ministru Nicolae Banicioiu dar și punerea sub sechestru asigurator a unei parți din averea acestuia, dupa ce Parlamentul Romaniei a dat, recent, unda verde acestor proceduri legale.Decizia Parlamentului a fost publicata…

- Solicitarea Procurorului General al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, referitoare la formularea cererii de efectuare a urmaririi penale impotriva domnului deputat Nicolae Banicioiu, fost ministru al sanatatii si fost ministru al tineretului si sportului, pentru savarsirea…

- Cererea DNA de ridicare a imunitatii pentru fostul ministru Nicolae Banicioiu a ajuns miercuri dimineata la Camera Deputatilor. Aceasta va fi directionata catre Comisia Juridica, unde documentatia transmisa de DNA va putea fi studiata atat de deputati, cat si de Banicioiu, fostul ministru va fi audiat,…

- Direcția Naționala Anticorupție a inaintat, ieri, o solicitare procurorului general Gabriela Scutea, in vedereea sesizarii Camerei Deputaților pentru a putea incepe urmarirea penala fața de fostul ministru...

- DNA a anunțat marți ca va cere Camerei Deputaților urmarirea penala a lui Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații, pentru suspiciunea de trafic de influența și luare de mita. Deputatul a transmis marți ca acuzațiile sunt false și ca, pentru a se clarifica situația, dorește sa i se ridice cat…

- Procurorii DNA cer ridicarea imunitații parlamentare a deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatații in Guvernul Ponta, pentru a putea fi cercetat intr-un dosar in care este acuzat de trafic de influența și luare de mita.

- "Am vazut astazi cu surprindere comunicatul DNA și vreau sa fac urmatoarele precizari: in primul rand consider acuzațiile vehiculate in presa false și din aceasta cauza doresc sa am acces la dosar cat de repede posibil! Sunt pentru a se ridica imunitatea deoarece nu am nimic de ascuns și cred ca…

- Procurorii desfașoara o investigație care vizeaza suspiciuni de savarșire a unor fapte de corupție in contextul comercializarii de bunuri de uz medical catre spitalele publice situate pe raza Municipiului București și a județului Ilfov și aflate in subordinea Ministerului Sanatații.In conformitate…